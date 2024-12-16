Мужчина с ножом напугал жителей Талгара

В Алматинской области сняли видео, на котором мужчина убегает после потасовки, а в руках его виднеется предмет, похожий на нож, сообщает Zakon.kz.

По информации Instagram-аккаунта Info_Talgar, инцидент произошел в 03:55 в Талгаре на пересечении улиц Кунаева и Абая.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту обращений в полицию не поступало.

"Тем не менее инцидент зарегистрирован в Талгарской районной полиции. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего". ДП Алматинской области

В Астане 10 декабря 2024 года в лифте жилого комплекса мужчина с ножом напал на женщину. Позже в полиции рассказали детали нападения.