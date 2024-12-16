Мужчина с ножом напугал жителей Талгара
Фото: pixabay.com
В Алматинской области сняли видео, на котором мужчина убегает после потасовки, а в руках его виднеется предмет, похожий на нож, сообщает Zakon.kz.
По информации Instagram-аккаунта Info_Talgar, инцидент произошел в 03:55 в Талгаре на пересечении улиц Кунаева и Абая.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту обращений в полицию не поступало.
"Тем не менее инцидент зарегистрирован в Талгарской районной полиции. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего".ДП Алматинской области
В Астане 10 декабря 2024 года в лифте жилого комплекса мужчина с ножом напал на женщину. Позже в полиции рассказали детали нападения.
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