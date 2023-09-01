Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Помощников президента Асета Исекешева и Канатбека Жайсанбаева освободили от должностей

Помощников президента Асета Исекешева и Канатбека Жайсанбаева сняли с должностей Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от должностей двух помощников главы государства – Асета Исекешева и Канатбека Жайсанбаева, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, Асет Исекешев освобожден от должности помощника президента РК. Канатбек Жайсанбаев – от должностей помощника президента РК и заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений АП РК.

Асет Исекешев родился в 1971 году в Караганде. В разное время занимал должности советника Министра экономики и бюджетного планирования (2002-2003), вице-министра индустрии и торговли (2003-2006), помощника президента РК (2008-2009), министра индустрии и торговли (2009-2010), министра индустрии и новых технологий (2010-2014), министра по инвестициям и развитию (2014-2016), акима Астаны (2016-2018), руководителя администрации президента (2018-2019), секретаря Совета безопасности (2020-2022). С февраля 2022 года был помощником президента РК.

Канатбек Жайсанбаев родился в 1980 году в Кызылорде. Работал в судебной системе, аппарате акима Кызылординской области, частных структурах, в 2005-2007 годах был начальником управления правового обеспечения МЧС РК. В 2016-2021 годах занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместителя заведующего Отделом внутренней политики АП РК. В 2021-2022 годах заведовал отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП РК, с декабря 2022 года работал помощником президента, завотделом по контролю за рассмотрением обращений АП РК.

О других кадровых решениях президента от 1 сентября 2023 года читайте здесь и здесь.

Читайте также

Гулзат Кобенова возглавила Комитет высшего и послевузовского образования

Токаев освободил от должности шестерых заместителей руководителя АП

Кто лишился должностей в АП из-за сокращения четырех отделов

Никита Дробны
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Прямая трансляция Послания президента
Видео Послания президента
Можно ли ездить в Казахстане с правами, полученными в другой стране
Действительны ли в Казахстане водительские права, полученные в другой стране
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления