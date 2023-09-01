Помощников президента Асета Исекешева и Канатбека Жайсанбаева освободили от должностей

Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от должностей двух помощников главы государства – Асета Исекешева и Канатбека Жайсанбаева, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, Асет Исекешев освобожден от должности помощника президента РК. Канатбек Жайсанбаев – от должностей помощника президента РК и заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений АП РК.

Асет Исекешев родился в 1971 году в Караганде. В разное время занимал должности советника Министра экономики и бюджетного планирования (2002-2003), вице-министра индустрии и торговли (2003-2006), помощника президента РК (2008-2009), министра индустрии и торговли (2009-2010), министра индустрии и новых технологий (2010-2014), министра по инвестициям и развитию (2014-2016), акима Астаны (2016-2018), руководителя администрации президента (2018-2019), секретаря Совета безопасности (2020-2022). С февраля 2022 года был помощником президента РК.

Канатбек Жайсанбаев родился в 1980 году в Кызылорде. Работал в судебной системе, аппарате акима Кызылординской области, частных структурах, в 2005-2007 годах был начальником управления правового обеспечения МЧС РК. В 2016-2021 годах занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместителя заведующего Отделом внутренней политики АП РК. В 2021-2022 годах заведовал отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП РК, с декабря 2022 года работал помощником президента, завотделом по контролю за рассмотрением обращений АП РК.

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