Как правильно очистить смартфон от пыли и грязи

Эксперты рассказали, как нужно очищать смартфон от грязи и пыли, чтобы не навредить устройству. Это нужно делать для того, чтобы устройство не вышло из строя раньше положенного времени, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, для долгой работы мобильного устройства важно не забывать о правильной зарядке. Кроме того, защищайте телефон от влаги и не используйте его на улице в минусовую температуру.

Как говорят специалисты, перед любой чисткой необходимо снять чехол с телефона и выключить его. Далее возьмите небольшую мягкую ткань без ворсинок и смочите ее дистиллированной водой или 70% спиртом.

Аккуратно протрите телефон. Проследите за тем, чтобы вода или спирт случайно не затекли в разъемы.

Вместе с тем, по данным экспертов, желательно проводить общую чистку хотя бы раз в неделю.

"Самый безопасный и эффективный способ очистки экрана – очистка салфеткой из микрофибры. Если экран нуждается в более сильной очистке, смочите салфетки из микрофибры дистиллированной водой, а затем протрите экран", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что при очистке смартфонов нельзя использовать бумажные полотенца.

Бумага может разорваться, что оставит грязные разводы на экране смартфона еще больше.

Очиститель стекол – тоже не лучший вариант для телефона.

Помните, как сказано в сообщении Ftimes.ru, любое моющее средство с абразивными частицами, скорее всего, поцарапает поверхность смартфона.

Ранее эксперты рассказали, какие мобильные приложения больше всего разряжают телефон.

