В каких пределах нужно заряжать смартфон, чтобы аккумулятор проработал дольше

Эксперты рассказали, что не стоит заряжать смартфон до 100%. По их словам, это уменьшает срок службы устройства, сообщает Zakon.kz.

Правило, которое поможет продлить срок службы батареи, заключается в том, чтобы не заряжать устройство до максимума и не разряжать его до минимума, пишет limonnews.ru.

Современные устройства следует заряжать только до 80% от емкости батареи и не давать ей разряжаться ниже 20%. Это оптимальное правило, которого нужно придерживаться, чтобы не увеличивать риск возникновения проблем с батареей. Достаточно соблюдать указанные пределы, чтобы батарея дольше сохраняла свою емкость.

Также использование устройства во время его зарядки может привести к нагреванию батареи, что вредит ее долгосрочной производительности. Лучше всего выключить гаджет во время зарядки, чтобы избежать этой проблемы.