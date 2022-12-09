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Парень разбился насмерть, упав с 25-го этажа в Астане

Парень разбился насмерть, упав с 25-го этажа в Астане Фото: Zakon.kz
В Астане парень упал с 25-го этажа. Начато досудебное расследование по статье 105 УК РК, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, 8 декабря в 10:53 поступило сообщение о том, что по улице Петрова обнаружен труп молодого человека.

"В ходе проверки данный факт подтвердился. Сотрудниками полиции личность парня установлена. Им оказался 19-летний житель столицы, который выпал с 25-го этажа". Пресс-служба ДП Астаны.

9 августа в столице 5-летняя девочка упала с 10-го этажа и выжила. Ее спас сосед. 

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