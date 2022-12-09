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Касым-Жомарт Токаев встретился с Садыром Жапаровым

Касым-Жомарт Токаев встретился с Садыром Жапаровым Фото: akorda.kz
9 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Бишкек. Telegram-канал Акорды опубликовал видео встречи президентов Казахстана и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео Садыр Жапаров встретил Касым-Жомарта Токаева в Конгресс-холле резиденции "Ала-Арча".


В резиденции состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах.

По прибытии в аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретил председатель Кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

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