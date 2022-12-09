Касым-Жомарт Токаев встретился с Садыром Жапаровым

Фото: akorda.kz

9 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Бишкек. Telegram-канал Акорды опубликовал видео встречи президентов Казахстана и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

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