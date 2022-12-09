Мужчина получил 1,5 года ограничения свободы за контрабанду украшений

Нуржан Сурапов получил наказание в виде 1,5 года ограничения свободы с конфискацией более 7 тыс. единиц ювелирных изделий. Вес украшений составил 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства, cледует из сообщения АФМ, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее Департаментом АФМ по городу Астане было направлено в суд уголовное дело в отношении Нуржана Сурапова по факту экономической контрабанды: перемещение товаров в особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза.

26 октября мужчина был задержан в Международном аэропорту Астаны при попытке перевоза авиарейсом "Стамбул – Астана" золотых украшений.



Согласно заключению специалистов, общая таможенная стоимость незадекларированных "ювелирных изделий и часов" составила 565 млн тенге, или почти 1 млн 200 тыс. долларов.

23 июля американец пытался вывезти контрабандой золото из Алматы в Стамбул. По результатам проведенной экспертизы Центральной таможенной лабораторией КГД МФ РК обнаруженный товар определен как аффинированное золото.





