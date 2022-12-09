Мужчина получил 1,5 года ограничения свободы за контрабанду украшений
Ранее Департаментом АФМ по городу Астане было направлено в суд уголовное дело в отношении Нуржана Сурапова по факту экономической контрабанды: перемещение товаров в особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза.
26 октября мужчина был задержан в Международном аэропорту Астаны при попытке перевоза авиарейсом "Стамбул – Астана" золотых украшений.
Согласно заключению специалистов, общая таможенная стоимость незадекларированных "ювелирных изделий и часов" составила 565 млн тенге, или почти 1 млн 200 тыс. долларов.
23 июля американец пытался вывезти контрабандой золото из Алматы в Стамбул. По результатам проведенной экспертизы Центральной таможенной лабораторией КГД МФ РК обнаруженный товар определен как аффинированное золото.