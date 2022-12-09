Токаев: Уходящий год для мировой экономики был крайне сложным

9 декабря 2022 года, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что уходящий год для мировой экономики был крайне сложным, сообщает Zakon.kz.

Традиционно, как отметил президент, на декабрьских встречах подводятся итоги совместной работы и определяются задачи на предстоящий период.

"Уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. Не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами. Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 млрд долларов.

"Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах". Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана 9 декабря 2022 года прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Касым-Жомарта Токаева встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

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Позднее Акорда опубликовала видео встречи президентов Казахстана и Кыргызстана, на кадрах которого Садыр Жапаров встретил Касым-Жомарта Токаева в Конгресс-холле резиденции "Ала-Арча".