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Токаев: Инфляция в ЕАЭС в октябре составила 11,5%

Инфляция в ЕАЭС в октябре составила 11,5% Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета сказал, что инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, прогнозы международных организаций неутешительны.

"Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация – до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

Он отметил, что инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан.

Ранее президент Казахстана сказал, что уходящий год для мировой экономики был крайне сложным


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ЕАЭС Токаев Касым-Жомарт Кыргызстан
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