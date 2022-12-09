Токаев: Инфляция в ЕАЭС в октябре составила 11,5%
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета сказал, что инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%, сообщает Zakon.kz.
По словам Касым-Жомарта Токаева, прогнозы международных организаций неутешительны.
"Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация – до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Он отметил, что инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан.
Ранее президент Казахстана сказал, что уходящий год для мировой экономики был крайне сложным.
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