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Антикор предотвратил хищение более 417 млн тенге по объектам строительства Атырау

Антикор предотвратил хищение более 417 млн тенге по объектам строительства Атырау Фото: пресс-служба Антикора
Об этом стало известно в ходе научно-практической конференции, приуроченной к 9 декабря – Международному дню борьбы с коррупцией.

Ежегодное мероприятие по обмену новейшими и эффективными идеями в борьбе с коррупцией, внедрению лучшего международного опыта в этой области, а также установлению и развитию сотрудничества между уполномоченными органами прошло на площадке Атырауского университета имени Х. Досмухамедова с участием более чем 300 человек.

На конференции с приветственным словом выступил заместитель акима области Жасулан Бисембиев, отметив важную роль общества и средств массовой информации в формировании общества без коррупции. Он также акцентировал внимание на повышении эффективности и доступности оказания услуг и сокращении коррупции бытового уровня благодаря цифровизации процессов госуправления.

Руководитель Антикоррупционной службы Ерлан Досанов рассказал о передовых практиках по вопросам противодействия коррупции, реализуемых новых проектах и эффективных подходах в этой области, подвел итоги года и поблагодарил за вклад в реализацию антикоррупционной политики.


Антикор предотвратил хищение более 417 млн тенге по объектам строительства Атырау

Фото: пресс-служба Антикора

"Благодаря внедрению превентивных инструментов  Антикоррупционной службой предотвращен риск хищения более 417 млн тенге по объектам строительства. Департаментом сэкономлено более 4 млрд тенге по результатам мониторинга государственных закупок по факту искусственного завышения цен на товары услуги. За 11 месяцев текущего года осуждено 26 (из них трое – первые руководители) человек", – отметил глава службы.

Также спикер рассказал о работе в рамках института антикоррупционной экспертизы и персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных.

Модератор конференции – председатель правления – ректор университета Саламат Идрисов – напомнил собравшимся о важности введения Международного дня борьбы с коррупцией в целях углубления понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении и борьбе с ней.

Кроме того, участники конференции обсудили методы оценки эффективности антикоррупционных инициатив, механизмы обеспечения прозрачности и общественного контроля, практики привлечения к ответственности за коррупционные преступления, а также цифровые инструменты противодействия коррупции. 

"Отрадно осознавать, что наша конференция собирает такой большой, представительный круг участников. Здесь прозвучали доклады, которые, я уверен, пойдут на пользу профессиональной деятельности правоохранительных органов, региональных ведомств и для научно-студенческого сообщества", – прокомментировал руководитель Антикора области Ерлан Досанов. 

Также по итогам конференции 8 активных представителей общественности, комплаенс-служб и средств массовой информации были отмечены за вклад в формирование антикоррупционной культуры региона.


Антикор предотвратил хищение более 417 млн тенге по объектам строительства Атырау

Фото: пресс-служба Антикора

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