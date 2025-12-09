В Атырау прошел форум "Ашықтық, заңдылық, адалдық"

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря, в Атырау состоялся практический форум "Ашықтық, заңдылық, адалдық".

В нем приняли участие аким области Серик Шапкенов, руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Атырауской области Нурлан Еркебаев, представители государственных органов, квазигосударственного сектора, бизнеса и гражданского общества.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Форум включал три содержательных блока. На пленарной сессии обсуждались вопросы добропорядочности в сфере государственной службы, правовой статистики, профилактики правонарушений и обеспечения академической честности в системе образования. Представители профильных ведомств представили аналитические данные, механизмы снижения коррупционных рисков и подходы к повышению прозрачности работы госорганов.

Во втором блоке офицеры комплаенс-служб крупных предприятий и организаций поделились практическим опытом внедрения корпоративных стандартов добросовестности и рассмотрели вопросы повышения эффективности внутреннего контроля.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Третий блок прошел в формате открытого микрофона: участники задали вопросы, обменялись предложениями и обсудили актуальные аспекты антикоррупционной работы в регионе. В завершение активным участникам, внесшим вклад в продвижение принципов добропорядочности, были вручены благодарственные письма.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Выступая на форуме, аким области Серик Шапкенов отметил значимость системной профилактики коррупции.

"В этом году почти 80% местных исполнительных органов провели анализ внутренних коррупционных рисков и по его итогам приняли около 100 конкретных мер. Продолжается активная работа по повышению прозрачности государственных услуг. Важную роль в борьбе с коррупцией играют цифровые решения, внедряемые в процессы госзакупок и разрешительных процедур", – сказал Серик Шапкенов.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Глава региона также подчеркнул важность формирования культуры добропорядочности среди молодежи, укрепления ответственности госслужащих и оперативного реагирования на обращения граждан.

"Наша задача – не только выявлять нарушения, но и прежде всего предотвращать их. Сегодняшний форум создает платформу для открытого диалога между государственными органами и обществом", – отметил аким области.

По итогам мероприятия был подписан план по повышению эффективности противодействия коррупции в регионе, предусматривающий комплекс мер по дальнейшему укреплению прозрачности, усилению профилактики.