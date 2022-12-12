Названы продукты к праздничному столу, которые нужно купить заранее
Напитки
Спиртные напитки — зачастую самая большая статья расходов. Долгие зимние выходные сопровождаются практически ежедневными застольями. Обычно в канун Нового года цены на горячительное взлетают. Хорошее решение — заранее изучить ассортимент супермаркетов и оптовых магазинов.
Консервы
Длительный срок хранения — от двух до четырех лет— позволяет смело закупиться консервированным горошком, кукурузой, шпротами, солеными огурцами, оливками впрок. Есть большой риск, что в последних числах декабря банки по приемлемой цене сметут с полок. Останется только самое дорогое.
Красная икра
Срок хранения символа Нового года — красной икры — 365 дней. Ничто не мешает вам купить икру заранее, пока цены на деликатес не улетели в космос. Храните баночку в самом холодном месте холодильника.
Майонез
Майонез — один из самых расходных продуктов при готовке блюд для новогодней трапезы. Салатный "соус" первым исчезает с полок. Закупив нужное количество заправки до ажиотажа в магазинах, есть высокий шанс сберечь кругленькую сумму денег.
Копчености
Сыровяленые и сырокопченые изделия тоже пора брать. Они спокойно доживут до главного ужина года, если завернуть их в бумагу и отправить в холодильник. Так они могут хранится в среднем от четырех до шести месяцев. Продукты в вакуумной упаковке хранятся дольше. С вареной колбасой придется повременить — приобретать ее лучше ближе к 31 декабря.
Безалкогольные напитки
Минеральная вода, соки и газированные напитки всегда присутствуют на новогоднем столе. Купить их пораньше в нужном количестве — отличная идея. Лишними в доме они никогда не будут, но можно обезопасить себя от переплаты в "горячие" дни.
Шоколад и шоколадные конфеты
Срок годности шоколада зависит от его вида и составляет от одного до 12 месяцев. Молочный шоколад без наполнителей и горький хранятся дольше, белый сохранит свежесть в течение не более 30 дней. Срок хранения шоколадных конфет не должен превышать шесть месяцев. Хранить шоколадные изделия нужно при температуре от +5 до +22°С, тогда вкус останется неизменным. Не нужно держать шоколад в холодильнике: это ухудшит его качество, пишет "Вечерняя Москва".
Что купить перед самым Новым годом
В список вошли продукты с небольшим сроком годности:
- молочные и кисломолочные продукты;
- хлебобулочные изделия, торты и пирожные;
- свежие мясо и рыба;
- фрукты и овощи.
Эксперты рассказали, как спасти продукты с истекающим сроком годности. Продукты с резким неприятным запахом, плесенью и белым налетом лучше сразу отправлять в мусорку. Однако если еда только начала терять товарный вид, то можно спасти ситуацию и применить некоторые хитрости, чтобы ее сохранить.