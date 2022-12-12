Названы продукты к праздничному столу, которые нужно купить заранее

Заблаговременная покупка продуктов к празднованию Нового года освободит от забегов по магазинам, очередей и избыточных трат, сообщает Zakon.kz.

Напитки



Спиртные напитки — зачастую самая большая статья расходов. Долгие зимние выходные сопровождаются практически ежедневными застольями. Обычно в канун Нового года цены на горячительное взлетают. Хорошее решение — заранее изучить ассортимент супермаркетов и оптовых магазинов.

Консервы

Длительный срок хранения — от двух до четырех лет— позволяет смело закупиться консервированным горошком, кукурузой, шпротами, солеными огурцами, оливками впрок. Есть большой риск, что в последних числах декабря банки по приемлемой цене сметут с полок. Останется только самое дорогое.

Красная икра

Срок хранения символа Нового года — красной икры — 365 дней. Ничто не мешает вам купить икру заранее, пока цены на деликатес не улетели в космос. Храните баночку в самом холодном месте холодильника.



Майонез

Майонез — один из самых расходных продуктов при готовке блюд для новогодней трапезы. Салатный "соус" первым исчезает с полок. Закупив нужное количество заправки до ажиотажа в магазинах, есть высокий шанс сберечь кругленькую сумму денег.

Копчености

Сыровяленые и сырокопченые изделия тоже пора брать. Они спокойно доживут до главного ужина года, если завернуть их в бумагу и отправить в холодильник. Так они могут хранится в среднем от четырех до шести месяцев. Продукты в вакуумной упаковке хранятся дольше. С вареной колбасой придется повременить — приобретать ее лучше ближе к 31 декабря.

Безалкогольные напитки

Минеральная вода, соки и газированные напитки всегда присутствуют на новогоднем столе. Купить их пораньше в нужном количестве — отличная идея. Лишними в доме они никогда не будут, но можно обезопасить себя от переплаты в "горячие" дни.

Шоколад и шоколадные конфеты

Срок годности шоколада зависит от его вида и составляет от одного до 12 месяцев. Молочный шоколад без наполнителей и горький хранятся дольше, белый сохранит свежесть в течение не более 30 дней. Срок хранения шоколадных конфет не должен превышать шесть месяцев. Хранить шоколадные изделия нужно при температуре от +5 до +22°С, тогда вкус останется неизменным. Не нужно держать шоколад в холодильнике: это ухудшит его качество, пишет "Вечерняя Москва".

Что купить перед самым Новым годом

В список вошли продукты с небольшим сроком годности:

молочные и кисломолочные продукты;

хлебобулочные изделия, торты и пирожные;

свежие мясо и рыба;

фрукты и овощи.

Эксперты рассказали, как спасти продукты с истекающим сроком годности. Продукты с резким неприятным запахом, плесенью и белым налетом лучше сразу отправлять в мусорку. Однако если еда только начала терять товарный вид, то можно спасти ситуацию и применить некоторые хитрости, чтобы ее сохранить.





