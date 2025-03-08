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Советы

Врач перечислила идеальные продукты к праздничному столу для женщин

ресторан, сервировка стола, фуршет, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 13:39 Фото: pixabay
Нутрициолог назвала несколько продуктов, которые необходимы для здоровья женского организма и в то же время идеально подходят для праздничного меню, сообщает Zakon.kz.

Например, рыба и фасоль важны для выработки женских половых гормонов. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова.

Доктор отметила, что йод в водорослях, рыбе и фасоли укрепляет женскую репродуктивную систему, а продукты с жирными кислотами омега-3 – нормализуют артериальное давление и липидный обмен.

По словам специалиста, для женского организма особенно важен белок, железо, кальций, йод, кальций, витамины В6, В12, В9. Железо и витамин В12 необходимо получать из мяса, гречневой крупы, грецких орехов, граната и сухофруктов.

Витаминами В6 и В9 богаты фундук, шпинат, картофель, батат, морковь, цветная и белокочанная капуста, помидоры и клубника. Потреблять эти продукты необходимо тем, кто планирует беременность, поскольку они снижают риск врожденных аномалий у плода.

Для нормального функционирования репродуктивной системы женщины детородного возраста также должны включать в рацион молочные продукты.

Эксперт посоветовала не забывать о йоде, который участвует в выработке женских половых гормонов. Недостаток йода во время беременности замедляет развитие нервной и половой системы ребенка, его головного мозга, щитовидной железы, формирование органов слуха и речи.

"Лучше всего для профилактики йододефицита подходят те продукты, в которых йод изначально заложен. Это – сухая ламинария, морская капуста, морепродукты, морская рыба, фасоль", – рассказала специалист.

При этом, жиры в рационе женщин должны быть представлены преимущественно легкоусвояемыми растительными маслами, богатыми полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е, а вот количество тугоплавких жиров (бараньего, говяжьего) нужно ограничить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врачи рассказали о шести продуктах, которые следует исключить из детского рациона. В первую очередь рекомендуется избегать переработанных продуктов, таких как сырки и колбасы, так как они перегружают печень, провоцируют воспаления кишечника и повышают риск ожирения.

Андрей Дюсупов
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