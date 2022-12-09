Женис Касымбек обратился к астанчанам

Новый аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы, сообщает Zakon.kz.

В Instagram новый аким столицы написал астанчанам, что работать с ними для него огромная ответственность и большая честь.

"Вместе с вами мы будем развивать нашу столицу. Астана всегда была магнитом притяжения, у Астаны свой лоск и своя неповторимая энергия. Совместными усилиями мы сделаем наш город еще лучше и комфортнее для проживания". Аким Астаны Женис Касымбек

По словам акима, сегодня перед мегаполисами всего мира стоят новые глобальные вызовы и задачи и Астана – не исключение. Экономические показатели, развитие предпринимательства, инфраструктура, доступные социальные услуги – в своей работе мы охватим все сферы жизнедеятельности города.





"Для комфортного проживания горожан продолжим строить доступное социальное жилье, школы, детсады, медицинские объекты и др. При этом уделяя особое внимание инфраструктурным объектам. Учитывая ежегодный рост населения, объемы строительства, будем работать над увеличением мощности объектов тепло-, водо- и электроснабжения". Аким Астаны Женис Касымбек

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8 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил Жениса Касымбека акимом Астаны.

