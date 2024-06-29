Хабиб Нурмагомедов посетовал, что тяжело держаться пути мужчины
"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!
"Мужчина и мужской род – не одно и то же. Тяжело этому соответствовать и еще тяжелее держаться пути", – написал спортсмен в Instagram.
Что именно беспокоит чемпиона UFC, неясно, однако подписчики поддержали его в комментариях:
– Мужчины без испытаний не бывает. Все к лучшему, брат.
– И не такое проходил. Пусть Аллах поможет тебе.
– Вижу в тебе твое воспитание, характер, нрав, ты – глыба, брат! Не обращай внимания на политиков.
Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.
Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу.
Отметим, что в декабре 2023 года Хабиб опубликовал фотографию с 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.