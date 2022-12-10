Питьевую воду в Актау будут давать на четыре часа в день
Фото: freepik
В Актау 9 декабря ввели временный график по подаче питьевой воды, сообщает Zakon.kz.
ТОО "МАЭК" будет поднимать давление питьевой воды ежедневно с 7 до 9:00 утра, а также вечером с 19:00 до 21:00, информирует Lada.kz.
В остальное время во избежание срыва насосов и выхода из строя технологического оборудования давление подачи воды от ЦУВС-3 будет снижено.
Водоснабжение горячей воды возобновят после накопления необходимых уровней в резервуарах. Пока накопленного объема не достаточно, сообщили в пресс-службе акимата Актау.
В "МАЭК" заверили, что ограничений по теплоснабжению нет.
6 декабря аким Мангистау объявил несколько выговоров из-за проблем с горячей водой и отоплением в Актау.
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