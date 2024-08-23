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Питьевую воду в Актау вновь будут подавать по графику

вода, Актау, водопровод, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 19:08 Фото: pixabay
Из-за дисбаланса между производством и отпуском питьевой воды, график ее подачи будет изменен с 24 августа по 29 августа включительно, сообщает Zakon.kz.


Режим подачи питьевой воды на верхнюю зону города:

с 07.00 – до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7кг/см2;

с 10.00 – до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5кг/см2;

с 18.00 – до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7кг/см2;

с 24.00 – до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5кг/см2.


Режим подачи питьевой воды на нижнюю зону города:

с 07.00 – до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

с 10.00 – до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2;

с 18.00 – до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

с 24.00 – до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2.

Ранее в акимате Мангистауской области пояснили, что на выработку воды влияет погода. Ее потребление выросло из-за сильной жары. Чтобы стабилизировать ее уровень в центральных сетях водоснабжения, введено временное ограничение на работу всех автомоечных станций города. Всего таковых в Актау 72.

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