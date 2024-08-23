Питьевую воду в Актау вновь будут подавать по графику
Режим подачи питьевой воды на верхнюю зону города:
с 07.00 – до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7кг/см2;
с 10.00 – до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5кг/см2;
с 18.00 – до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7кг/см2;
с 24.00 – до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5кг/см2.
Режим подачи питьевой воды на нижнюю зону города:
с 07.00 – до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;
с 10.00 – до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2;
с 18.00 – до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;
с 24.00 – до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2.
Ранее в акимате Мангистауской области пояснили, что на выработку воды влияет погода. Ее потребление выросло из-за сильной жары. Чтобы стабилизировать ее уровень в центральных сетях водоснабжения, введено временное ограничение на работу всех автомоечных станций города. Всего таковых в Актау 72.