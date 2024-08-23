Питьевую воду в Актау вновь будут подавать по графику

Режим подачи питьевой воды на верхнюю зону города:

с 07.00 – до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7кг/см2;

с 10.00 – до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5кг/см2;

с 18.00 – до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7кг/см2;

с 24.00 – до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5кг/см2.





Режим подачи питьевой воды на нижнюю зону города:

с 07.00 – до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

с 10.00 – до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2;

с 18.00 – до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

с 24.00 – до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2.