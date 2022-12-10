229 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане за сутки коронавирусом заразилось 229 человек, один пациент погиб, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, 263 пациента находятся на стационарном лечении.
"На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1725 человек (1510 КВИ+ и 215 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном лечении – 1462 пациента".Министерство здравоохранения
По последним данным, 8 декабря в Казахстане зарегистрировано 229 случаев заражения Covid-19. Из них — КВИ+ 218 человек, 11 пациентов КВИ-.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 7 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa;
- на аппарате ИВЛ – 3 пациентa;
- погиб – 1 пациент.
Уровень заболеваемости коронавирусом в Астане имеет тенденцию к росту, сообщила заместитель главного санитарного врача города Жанна Пралиева.
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