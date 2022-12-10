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В Казахстане 263 человека лежат на стационарном лечении от коронавируса

В Казахстане 263 человека получают стационарное лечение от коронавируса Фото: Zakon.kz
На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1725 человек, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, 263 пациента находятся на стационарном лечении.
"На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1725 человек (1510 КВИ+ и 215 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном лечении – 1462 пациента".Министерство здравоохранения
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов; 
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa;
  • на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.
Уровень заболеваемости коронавирусом в Астане имеет тенденцию к росту, сообщила заместитель главного санитарного врача города Жанна Пралиева.

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