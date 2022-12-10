В Бельгии арестовали депутата Европарламента от Греции

9 декабря бельгийская полиция арестовала депутата Европарламента от Греции Еву Кайли в связи с расследованием коррупции, в которой замешан хозяин Чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает Zakon.kz.

Арест произошел через несколько часов после задержания четырех других подозреваемых в деле. Все четверо были либо гражданами Италии, либо проживали в Италии, передает France24.

В заявлении, опубликованном ранее бельгийскими прокурорами, упоминалась страна Персидского залива в рамках расследования без указания ее названия, и хотя в заявлении говорилось, что среди арестованных был бывший евродепутат, его имя не было названо.



Однако в сообщениях бельгийской прессы говорится, что речь идет о Катаре, а бывший евродепутат назван итальянцем Пьером-Антонио Панцери, который был социалистом в парламенте с 2004 по 2019 год.



