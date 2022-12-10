О мощных магнитных бурях перед новым годом рассказали астрономы

Специалисты прогнозируют мощную магнитную бурю в период с 22 по 28 декабря. В это время метеозависимые люди могут испытывать недомогания, сообщает Zakon.kz.

Предпраздничную суету может осложнить плохое самочувствие, предупреждает "Доктор Питер". И причина отнюдь не в обилии дел.

Так, астрономы опубликовали прогноз, согласно которому 22 декабря, а также с 25 по 28 декабря нас с большой долей вероятности ждут довольно сильные магнитные бури. Причем 23 и 24 декабря, с 29-го и до конца года магнитосфера останется возбужденной.

Метеозависимым людям советуют как следует высыпаться и не нагружать организм. Откажитесь от тяжелых жирных блюд - обратите внимание на овощи и фрукты. Не забывайте пить достаточно воды.

Ранее, астрономы рассказали, что можно будет увидеть в небе в декабре.