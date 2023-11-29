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Магнитные бури в декабре: когда ждать

Магнитные бури в декабре: когда ждать Фото: pxhere
В начале декабря на землю обрушится магнитная буря. В это время метеозависимым людям грозят головные боли, бессонница и обострение хронических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

По данным экспертов, на 5 декабря приходится пик бури, когда ее уровень может достигнуть пяти баллов из девяти. 6 декабря активность уменьшится и составит порядка четырех баллов.

Около двух недель на солнце ожидается затишье, но потом, 17 декабря, геомагнитные колебания снова составят пять баллов, пишет АиФ

С 24 по 28 декабря также ожидается магнитный шторм. Его влияние могут почувствовать даже те, кто не подвержен обычно влиянию погоды. Еще одна буря будет 30 и 31 декабря, но ее почувствуют только метеозависимые люди.

Ранее врач дал советы метеозависимым на время магнитной бури.

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