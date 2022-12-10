Секретами безопасного падения на льду поделился травматолог

Фото: pixabay

Когда на улице гололед, риск внезапного падения возрастает в разы. Однако исход мелкой неприятности может быть довольно серьезным. Врач рассказал, как сгруппироваться при падении, чтобы не пострадать, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-травматолога Якова Владимирова, типичными "зимними" травмами являются переломы рук, лодыжек и ребер, а в случае пожилого населения – переломы шейки бедра. "Постарайтесь сделать так, чтобы ваши руки были свободными. Они помогут и защититься при падении, и просто удержать баланс при скольжении. Руки нужно держать немного разведенными и согнутыми. Ни в коем случае не стоит держать их в карманах, листать ленту в мобильном телефоне или нести в обеих руках сумки", – цитирует доктора "ProГород". Правила безопасного падения: не вцепляться упрямо в свои вещи в момент потери равновесия – освободите руки, если чувствуете, что падаете, и попробуйте восстановить баланс;

когда падение неизбежно, напрягите мышцы – они защитят кости – и постарайтесь приземлиться на бок;

согните колени и слегка присядьте – уменьшится высота падения;

если вы падаете на спину, прижмите подбородок к груди во избежание риска получения черепно-мозговой травмы;

после падения не пытайтесь подняться сразу, а при появлении резкой боли или головокружения срочно обратитесь к врачу. Ранее ученые выяснили, почему люди простужаются на холоде. Читайте также Кардиолог назвала вкусную замену сливочному маслу В Алматы заложили в бюджет финансирование строительства жилья для молодежи и больниц 203 казахстанца заболели коронавирусом за сутки

Следите за новостями zakon.kz в: