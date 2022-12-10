Секретами безопасного падения на льду поделился травматолог
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Когда на улице гололед, риск внезапного падения возрастает в разы. Однако исход мелкой неприятности может быть довольно серьезным. Врач рассказал, как сгруппироваться при падении, чтобы не пострадать, сообщает Zakon.kz.
По словам врача-травматолога Якова Владимирова, типичными "зимними" травмами являются переломы рук, лодыжек и ребер, а в случае пожилого населения – переломы шейки бедра.
"Постарайтесь сделать так, чтобы ваши руки были свободными. Они помогут и защититься при падении, и просто удержать баланс при скольжении. Руки нужно держать немного разведенными и согнутыми. Ни в коем случае не стоит держать их в карманах, листать ленту в мобильном телефоне или нести в обеих руках сумки", – цитирует доктора "ProГород".
Правила безопасного падения:
- не вцепляться упрямо в свои вещи в момент потери равновесия – освободите руки, если чувствуете, что падаете, и попробуйте восстановить баланс;
- когда падение неизбежно, напрягите мышцы – они защитят кости – и постарайтесь приземлиться на бок;
- согните колени и слегка присядьте – уменьшится высота падения;
- если вы падаете на спину, прижмите подбородок к груди во избежание риска получения черепно-мозговой травмы;
- после падения не пытайтесь подняться сразу, а при появлении резкой боли или головокружения срочно обратитесь к врачу.
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