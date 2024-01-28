Как пожилым людям предотвратить травмирующие падения

Врач-гериатр Алиса Готина рассказала, что перелом шейки бедра повышает риск летального исхода у пожилых, многие из которых не восстанавливаются после травмы. Однако большую часть падений можно предотвратить, изменив образ жизни, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru она отметила, что самая очевидная причина падений – мышечная слабость, отметила врач. Поэтому пожилым нужна регулярная физическая активность и достаточное количество белка в рационе. Кроме того, к травме могут привести нарушения походки и равновесия, которыми страдают от 10% людей в возрасте 60-69 лет и более 60% – в возрасте старше 80 лет. Помочь смягчить нарушения могут специальные тренировки, либо использование трости или ходунков. Около 27-86% пожилых людей страдают хроническими болями в спине, суставах, конечностях и других частях тела. Боль способствует развитию двигательных нарушений, поэтому не нужно мириться с ней и считать неизбежным спутником старости, подчеркнула врач. Следует обратиться к терапевту или к алгологу (специалисту по лечению боли).

Повышает риск перелома при падении потеря костной ткани при остеопорозе. На ранней стадии его можно диагностировать с помощью денситометрии – рентгенографического исследования плотности костной ткани.

Определенные препараты (психотропные, седативные) могут вызывать головокружение и слабость. Самостоятельный прием препаратов от гипертонии также может привести к резкому снижению давления и падению. Также опасен одновременный прием различных лекарств, поэтому ни в коем случае не назначать себе лекарства самостоятельно. Готина отметила, что при каждом новом назначении посещать грамотного терапевта, чтобы он мог проанализировать лекарственные взаимодействия, и вовремя заменить одно из лекарств на более подходящие аналоги. Также необходимо минимум раз в год посещать офтальмолога и ЛОР-врача, так как зрительные и слуховые нарушения повышают риск травм.

Наконец, не стоит игнорировать тревожность, снижение настроения, отсутствие желаний и потерю интереса к жизни – с этими состояниями сложно вести активный образ жизни, снижающий риск падений. Помочь с расстройствами могут психолог или психиатр.

По данным Бюро национальной статистики, на начало 2023 года численность населения по возрастной группе 60 лет и старше составила 2 616 515 человек.

