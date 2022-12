Ученые выяснили, почему люди простужаются на холоде

Причина, по которой люди простывают на холоде, заключается не в вирусах, а в особенностях человеческого организма. К такому выводу пришли сотрудники Гарвардского и Северо-Восточного университетов, сообщает Zakon.kz.

По информации Hi-News.ru, ученые обнаружили внутри носа ранее неизвестный науке иммунный ответ. При низкой температуре окружающей среды этот иммунный ответ подавляется, что повышает риски заразиться инфекцией: простудой, гриппом и даже COVID-19.

В статье, опубликованной в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology, исследователи более подробно объяснили, как работает обнаруженный механизм противодействия вирусам. Слизистая оболочка реагирует на вирус, вызывающий воспаление верхних дыхательных путей, выделением роя мембранных пузырьков-экзосом. Каждый такой пузырек имеет множество рецепторов и действует на вирус как приманка. Вместо того чтобы проникнуть в клетку носа, вирус проникает в пузырек-приманку. Внутри пузырька содержится молекула, которая не дает вирусу размножаться.

Чем больше приманок, тем больше вирусов нейтрализуются. С тем небольшим количеством вирусов, которые все же проникнут в организм, легко справляется иммунная система. Исследование показало, что когда температура в носу снижается всего на пять градусов, количество пузырьков уменьшается на 42 процента.

Таким образом, следует держать нос в тепле, чтобы снизить риск заболеваемости простудными заболеваниями в холодное время, заключает издание.

