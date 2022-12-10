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Карманников, орудовавших в автобусах, задержали полицейские в Астане

Карманников орудовавших в автобусах задержали полицейские в Астане Фото: Zakon.kz
Задержаны двое жителей Северо-Казахстанской области в возрасте 31 года и 26 лет, промышлявшие карманными кражами в общественных местах столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, любимым местом преступной деятельности злоумышленников стал общественный транспорт. Основная добыча – мобильные телефоны, которые мужчины похищали из карманов своих жертв в часы пик. 

Задержать карманников удалось после кражи очередного сотового у пассажирки автобуса. 

Днем ранее у другой пострадавшей подозреваемые вытащили из кармана куртки гаджет стоимостью более 600 тыс. тенге. 

В настоящее время мужчины подозреваются в пяти эпизодах краж в общественном транспорте.

По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемые дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.

В ходе расследования установлено, что они ранее неоднократно судимы за грабежи и вымогательство. Устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

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Ирина Мишура
Астана
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