Карманников, орудовавших в автобусах, задержали полицейские в Астане
По данным полиции, любимым местом преступной деятельности злоумышленников стал общественный транспорт. Основная добыча – мобильные телефоны, которые мужчины похищали из карманов своих жертв в часы пик.
Задержать карманников удалось после кражи очередного сотового у пассажирки автобуса.
Днем ранее у другой пострадавшей подозреваемые вытащили из кармана куртки гаджет стоимостью более 600 тыс. тенге.
В настоящее время мужчины подозреваются в пяти эпизодах краж в общественном транспорте.
По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемые дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.
В ходе расследования установлено, что они ранее неоднократно судимы за грабежи и вымогательство. Устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.