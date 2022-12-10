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Обрез, травмат и автомат Калашникова изъяли в Алматинской области

Обрез, травмат и автомат Калашникова изъяли в Алматинской области Фото: pixabay
9 декабря в Талгарском районе обнаружен схрон боеприпасов. В ходе осмотра изъято гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра, самодельный нарезной обрез 5,6 калибра, травматический и пневматический пистолеты, автомат Калашникова, боевая и свето-шумовая гранаты, сообщает Zakon.kz.
"9 декабря около 19:20 на территории Талгарского района обнаружен схрон боеприпасов. В ходе осмотра изъято гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра, самодельный нарезной обрез 5,6 калибра, травматический и пневматический пистолеты, автомат Калашникова, боевая и свето-шумовая гранаты". ДП Алматинской области
Данный факт зарегистрирован по ст. 287 ч. 3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Ведутся следственные мероприятия.

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ДП Алматы Алматинская область Талгарский район
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