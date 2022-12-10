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Свергнутый президент Перу предстал перед судом по обвинению в мятеже и заговоре

Свергнутый президент Перу предстал перед судом по обвинению в мятеже и заговоре Фото: flickr
Суд должен решить, будет ли Педро Кастильо находиться в предварительном заключении после неудачной попытки закрыть конгресс, сообщает Zakon.kz.
Отстраненный от власти президент Перу Педро Кастильо предстал перед судом по обвинению в мятеже и заговоре, в то время как его преемница Дина Болуарте, первая женщина-лидер в стране, пообещала направить Перу на новый курс и объявила перемирие после нескольких месяцев политических потрясений, передает The Guardian.

Во время слушаний 8 декабря Кастильо выглядел мрачным, давая простые ответы "да" или "нет", а его адвокат утверждал, что он был произвольно задержан и отстранен от должности президента Перу по сфабрикованным обвинениям.

Ожидается, что суд решит, будет ли Кастильо находиться в предварительном заключении, поскольку ему предъявлены обвинения в "нарушении конституционного порядка" после его неудачной попытки в среду закрыть конгресс и править указом до новых выборов.

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Стремительное падение Кастильо от власти произошло всего через несколько часов после того, как законодатели обвинили его в организации переворота и подавляющим большинством голосов проголосовали за его отстранение от должности в ходе запланированного голосования по импичменту, пресекая его последнюю попытку удержаться на посту президента.


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