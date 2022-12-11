Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Землетрясение зарегистрировали в 280 км от Алматы

Землетрясение зарегистрировали в 280 км от Алматы Фото: Zakon.kz
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в воскресенье в 01 час 22 мин 55 сек Астанинского времени. Эпицентр располагался в 282 км на юг от Алматы на территории Китая, передает Zakon.kz
По данным сети сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК, энергетический класс землетрясения 9.6.
Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 40.80° с.ш. 77.98° в.д. Глубина 10 км.
Сведений об ощутимости не было.

Ранее 29 ноября сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы.

Читайте также

В Узбекистане случайно нашли древний артефакт - двухтысячелетний бронзовый казан саков

На большей части Казахстана 11 декабря ожидается снег

Жан-Клод Ван Дамм был замечен в Украине

Елена Вебер
Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
"Mersedes не заводится". Лукашенко добрался пешком на саммит ЕАЭС в Бишкеке
"Merсedes не заводится". Лукашенко добрался пешком на саммит ЕАЭС в Бишкеке
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанец впервые в истории стал чемпионом мира по настольному теннисту
Казахстанец впервые в истории стал чемпионом мира по настольному теннису
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления