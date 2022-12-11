Землетрясение зарегистрировали в 280 км от Алматы
Фото: Zakon.kz
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в воскресенье в 01 час 22 мин 55 сек Астанинского времени. Эпицентр располагался в 282 км на юг от Алматы на территории Китая, передает Zakon.kz
По данным сети сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК, энергетический класс землетрясения 9.6.
Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 40.80° с.ш. 77.98° в.д. Глубина 10 км.
Сведений об ощутимости не было.
Ранее 29 ноября сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы.
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