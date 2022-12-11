Землетрясение зарегистрировали в 280 км от Алматы

Фото: Zakon.kz

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в воскресенье в 01 час 22 мин 55 сек Астанинского времени. Эпицентр располагался в 282 км на юг от Алматы на территории Китая, передает Zakon.kz

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