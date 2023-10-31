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Землетрясение зарегистрировано в 575 км от Алматы

Землетрясение зафиксировано в 575 км от Алматы Фото: Zakon.kz
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в 575 км на юго-восток от Алматы, сообщает Zakon.kz

По информации СОМЭ МЧС РК, землетрясение произошло 31 октября в 00 часов 12 минут 35 секунд Алматинского времени. Эпицентр находился на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда 4.5. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее 11 октября землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали на территории Алматинской области - в 249 км на юго-восток от Алматы.

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