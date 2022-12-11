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Как избежать обморожения зимой

Как избежать обморожения зимой Фото: pixabay
Зимой стоит знать, как избежать переохлаждения и обморожения и что делать, если это не обошло вас стороной, сообщает Zakon.kz.

МЧС напоминает простые правила, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения.

Нельзя пить спиртное — алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения.

Не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми.

Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

Прячьтесь от ветра — вероятность отморожения на ветру значительно выше.

Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии отморожений конечностей, спины, ушей, носа и так далее.

Как только на прогулке вы почувствовали обморожение, как можно скорее зайдите в любое теплое место — магазин, кафе, дом – для согрева.

Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше оставаться в авто, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге будет ехать другой автомобиль.

На длительную прогулку на морозе бывает полезно захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем.

Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью отлажена. Поэтому, отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

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