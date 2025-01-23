Как избежать обморожения конечностей и вовремя распознать признаки

Сильные морозы надвигаются на Казахстан. Резкое понижение температуры ожидается по всей стране. В такой опасный период важно быть готовым к экстремальным условиям. Zakon.kz узнал у травматолога, как вовремя распознать обморожение и что делать, чтобы избежать серьезных последствий.

В Казахстан пришли холода. В ряде регионов отменены школьные занятия, а власти и спасатели просят быть особенно внимательными на дорогах и не выезжать на закрытые трассы во время непогоды. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение практически во всех регионах страны, чтобы все были готовы к обильным осадкам и резкому понижению температуры.

К слову, в морозы в зоне риска люди без определенного места жительства и любители горячительных напитков. К сожалению, такие случаи часто приводят к обморожению, а иногда впоследствии и к летальному исходу. Поэтому в такие моменты особенно важно помнить о безопасности и заранее подготовиться к суровой зиме.



