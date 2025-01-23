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Советы

Как избежать обморожения конечностей и вовремя распознать признаки

Морозы в Казахстане: как избежать обморожения и вовремя распознать признаки, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 17:21 Фото: wikimedia
Сильные морозы надвигаются на Казахстан. Резкое понижение температуры ожидается по всей стране. В такой опасный период важно быть готовым к экстремальным условиям. Zakon.kz узнал у травматолога, как вовремя распознать обморожение и что делать, чтобы избежать серьезных последствий.

В Казахстан пришли холода. В ряде регионов отменены школьные занятия, а власти и спасатели просят быть особенно внимательными на дорогах и не выезжать на закрытые трассы во время непогоды. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение практически во всех регионах страны, чтобы все были готовы к обильным осадкам и резкому понижению температуры.

К слову, в морозы в зоне риска люди без определенного места жительства и любители горячительных напитков. К сожалению, такие случаи часто приводят к обморожению, а иногда впоследствии и к летальному исходу. Поэтому в такие моменты особенно важно помнить о безопасности и заранее подготовиться к суровой зиме.

Наступает незаметно

По словам травматолога Олжаса Жунусова, именно с наступлением морозов ежегодно учащаются обращения пациентов в больницы с обморожением. Чаще всего оно случается на открытых участках кожи: щеки, нос, уши, пальцы рук и ног. Также обычно страдают конечности, так как кровообращение там намного слабее.

При этом для того, чтобы получить обморожение, вовсе не обязательно находиться сутками на улице. Оно может произойти за несколько минут. Его степень зависит от температуры и длительности воздействия холода. В основном обморожение возникает при температуре окружающей среды ниже −10-20°C.

Травматолог отмечает, что важно правильно подготовиться к опасному периоду сильных морозов и выбирать подходящую одежду. Причем он рекомендует носить несколько слоев одежды зимой, что поможет сохранить тепло внутри тела.

"Одевайтесь слоями, не забывайте про шапку, перчатки и шарф. Не ходите долго в мокрой обуви или одежде. Старайтесь быть активным, избегайте длительного пребывания на холоде и часто пейте теплые напитки, но не алкогольные". Олжас Жунусов

Помните, что обморожению способствует: тесная обувь, потливость ног, заболевания сосудов ног, приводящие к недостаточному кровообращению, мокрая одежда и многое другое.

"Порой обморожение происходит незаметно. Поэтому нужно уметь распознать его симптомы. К примеру, на первых стадиях кожа становится бледной, теряет чувствительность, появляется покалывание или онемение. На более поздних стадиях появляются пузыри, кожа может стать синеватой или даже черной в случае сильного поражения". Олжас Жунусов

Симптомы

Специалист отметил основные признаки обморожения:

  • кожа побелела и холодная на ощупь;
  • кожа потеряла чувствительность;
  • ощущение жжения или покалывания;
  • полное онемение.
Врач поясняет, что всего существует четыре степени обморожения.

Первая степень. На коже появляются покраснение и побеление, легкое онемение, возможно ощущение холода и покалывания. Обычно повреждения незначительные и ткани восстанавливаются без серьезных последствий.

Вторая степень. Появляются пузырьки, наполненные жидкостью, и кожа становится бледной или синеватой. Это более серьезное повреждение, которое может вызвать длительное заживление.

Третья степень. Пораженные участки кожи становятся твердыми, холодными и имеют черный цвет. В некоторых случаях появляются некротические участки (мертвые ткани). Это требует медицинского вмешательства и может оставить рубцы.

Четвертая степень. Полное обморожение тканей, включая кости, с признаками гангрены. Ткани погибают, и в большинстве случаев требуется ампутация, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Что делать при обморожении

При обморожении врач рекомендует сразу перейти в теплое помещение, снять мокрую одежду и постепенно согревать пораженный участок. Главное – не использовать горячую воду и не растирать кожу, чтобы не повредить ее еще больше.

"Согревание участка тела должно быть постепенным. Можно прикладывать теплые (не горячие) компрессы или греть кожу теплыми руками. Лучше использовать сухое тепло, например, одеяло или плед. Если обморожение сильное – вызывайте врача", – говорит Жунусов.

Что делать нельзя

Главное – не паниковать и не наносить дополнительные травмы уже поврежденной области кожи. Например, растирание обмороженных участков снегом или руками может показаться хорошей идеей, но это зачастую лишь усугубляет ситуацию.

"Не используйте горячую воду – это только ухудшит состояние тканей. Хрупкие сосуды, нарушенная микроциркуляция делает ткани кожи уязвимыми. Лучше всего при обморожении избегать воздействия чего-либо слишком холодного или грубого. Вместо этого постарайтесь плавно и постепенно согревать пострадавшую часть тела", – рекомендует травматолог.

Последствия сильного обморожения

Специалист объясняет, что когда обморожение идет внутрь и начинает повреждать не только кожу, но и внутренние органы, это становится крайне опасным. Поскольку иногда сильное обморожение может затронуть и более глубокие слои – подкожные ткани, мышцы, нервы и внутренние органы.

"Когда кожа полностью потеряла чувствительность, появились пузыри или она почернела – это серьезное обморожение, и нужно сразу обратиться за медицинской помощью. Поскольку если вовремя не заняться лечением, оно может привести к инфекциям, гангрене и даже ампутации пораженной части тела", – поясняет Жунусов.

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Специалист призывает не забывать, что в случае тяжелого обморожения важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Ведь своевременное и грамотное лечение может помочь избежать серьезных последствий и вовремя восстановить пострадавшую часть тела.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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