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Что стимулирует выпадение волос

Что стимулирует выпадение волос Фото: pixabay
Доктор Александр Мясников рассказал об основных причинах выпадение волос, сообщает Zakon.kz.
По словам врача, в течение дня должно выпадать не более 150 волос, если больше, тогда речь может идти о нарушениях работы организма, передает ferra.ru.

Основными факторами являются дефицит витаминов и полезных веществ. Также на состояние волос влияет здоровье щитовидной железы. На выпадение волос может повлиять прием антибиотиков и препаратов от болезней желудочно-кишечного тракта.

Мясников призвал всегда внимательно читать инструкции к лекарствам. "Внимательно изучайте инструкции к лекарствам. Например, вы получаете витамины для укрепления волос, но при этом вам назначили препараты, провоцирующие их выпадение", – пояснил врач.

В МЧС назвали простые правила, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения.

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