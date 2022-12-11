Что стимулирует выпадение волос

Доктор Александр Мясников рассказал об основных причинах выпадение волос, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, в течение дня должно выпадать не более 150 волос, если больше, тогда речь может идти о нарушениях работы организма, передает ferra.ru





Основными факторами являются дефицит витаминов и полезных веществ. Также на состояние волос влияет здоровье щитовидной железы. На выпадение волос может повлиять прием антибиотиков и препаратов от болезней желудочно-кишечного тракта.





Мясников призвал всегда внимательно читать инструкции к лекарствам. "Внимательно изучайте инструкции к лекарствам. Например, вы получаете витамины для укрепления волос, но при этом вам назначили препараты, провоцирующие их выпадение", – пояснил врач.



