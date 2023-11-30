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Как остановить выпадение волос

Как остановить выпадение волос Фото: pexels
Ежедневно у человека по норме выпадает 50-100 волосков. Но бывают случаи, когда выпадает гораздо больше. Это связано с тем, что волосы не успевают восстановиться при выпадении либо при алопеции – патологическом выпадении волос, приводящем к облысению.

Zakon.kz предлагает разобраться, как остановить выпадение волос и что делать при облысении.

Если вы видите, что у вас выпадают волосы в количестве выше нормы или начинается облысение, рекомендуем в первую очередь обратиться к врачу-трихологу. Он специализируется на заболеваниях, связанных с волосами. Перед началом лечения врач выясняет причину выпадения волос.

С чем это связано 

Зачастую выпадение волос связано со стрессами, нехваткой витаминов, неправильным питанием, наследственностью, заболеваниями, инфекцией и с ненадлежащим уходом за кожей головы. К примеру, у женщин может начаться выпадение после беременности, так как организм испытывает стресс, и количество витаминов резко снижается. А у мужчин нередки случаи, связанные с генетической наследственностью или из-за избытка тестостерона. Поэтому прежде чем применять средства, останавливающие выпадение волос, проконсультируйтесь с экспертами.

Как остановить выпадение волос
  • Первым делом нужно подобрать уходовые средства в зависимости от типа кожи.

При выборе шампуня опирайтесь на количество растительных экстрактов и полезных микроэлементов. Многие шампуни масмаркета не дают такого эффекта в отличие от профессиональных и аптечных шампуней. Если вы нашли идеально подходящий для вас шампунь, его можно чередовать с другой фирмой, чтобы не было привыкания. Рекомендуем серьезно отнестись к выбору шампуня. Как отмечают трихологи, неправильно подобранный шампунь – одна из наиболее распространенных причин выпадения волос.

  • Расчесывать волосы желательно деревянной расческой после высыхания волос.
  • Разнообразьте питание, включающее витамины, останавливающие выпадение волос.

Сбалансированное питание для здоровых волос должнo состоять из продуктов, содержащиx железо, биотин, белок, омега-3 жирные кислоты. Среди них: фасоль, овощи, яйца, авокадо, орехи, лук, овсяные хлопья, лосось, тунец, морепродукты, зеленый чай и други,е.

  • При алопеции нежелательны такие процедуры в салонах, как брашинг феном, завивка, наращивание, окрашивание. Также если у вас алопеция, рекомендуем подбирать бальзамы в аптеке.

Как остановить облысение у мужчин.

С помощью миноксидила можно остановить облысение у мужчин. При андрогенной алопеции это одно из средств, которое чаще всего назначают трихологи. Однако насколько безопасен препарат и можно ли им остановить алопецию в вашей ситуации, лучше узнать у врачей. Использовать его нужно осторожно, иногда миноксидил дает результат, но потом происходит обратное.

Перед тем как применять средства против выпадения волос, настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам и выяснить причину. Потому что нередки случаи, когда лечение в домашних условиях, наоборот, усугубляет ситуацию, что приводит к облысению. Чтобы вовремя и быстро остановить выпадение волос, нужно посетить терапевта, дерматолога, трихолога и сдать весь перечень анализов. Уже потом при необходимости и назначении получать аптечные препараты и процедуры против выпадения волос в косметологии.

О том, когда нужно обращаться к врачу при выпадении волос,  можно прочитать здесь. 

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