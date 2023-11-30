Ежедневно у человека по норме выпадает 50-100 волосков. Но бывают случаи, когда выпадает гораздо больше. Это связано с тем, что волосы не успевают восстановиться при выпадении либо при алопеции – патологическом выпадении волос, приводящем к облысению.

Zakon.kz предлагает разобраться, как остановить выпадение волос и что делать при облысении.

Если вы видите, что у вас выпадают волосы в количестве выше нормы или начинается облысение, рекомендуем в первую очередь обратиться к врачу-трихологу. Он специализируется на заболеваниях, связанных с волосами. Перед началом лечения врач выясняет причину выпадения волос.

С чем это связано

Зачастую выпадение волос связано со стрессами, нехваткой витаминов, неправильным питанием, наследственностью, заболеваниями, инфекцией и с ненадлежащим уходом за кожей головы. К примеру, у женщин может начаться выпадение после беременности, так как организм испытывает стресс, и количество витаминов резко снижается. А у мужчин нередки случаи, связанные с генетической наследственностью или из-за избытка тестостерона. Поэтому прежде чем применять средства, останавливающие выпадение волос, проконсультируйтесь с экспертами.

Как остановить выпадение волос

Первым делом нужно подобрать уходовые средства в зависимости от типа кожи.

При выборе шампуня опирайтесь на количество растительных экстрактов и полезных микроэлементов. Многие шампуни масмаркета не дают такого эффекта в отличие от профессиональных и аптечных шампуней. Если вы нашли идеально подходящий для вас шампунь, его можно чередовать с другой фирмой, чтобы не было привыкания. Рекомендуем серьезно отнестись к выбору шампуня. Как отмечают трихологи, неправильно подобранный шампунь – одна из наиболее распространенных причин выпадения волос.

Расчесывать волосы желательно деревянной расческой после высыхания волос.

Разнообразьте питание, включающее витамины, останавливающие выпадение волос.

Сбалансированное питание для здоровых волос должнo состоять из продуктов, содержащиx железо, биотин, белок, омега-3 жирные кислоты. Среди них: фасоль, овощи, яйца, авокадо, орехи, лук, овсяные хлопья, лосось, тунец, морепродукты, зеленый чай и други,е.

При алопеции нежелательны такие процедуры в салонах, как брашинг феном, завивка, наращивание, окрашивание. Также если у вас алопеция, рекомендуем подбирать бальзамы в аптеке.

Как остановить облысение у мужчин.

С помощью миноксидила можно остановить облысение у мужчин. При андрогенной алопеции это одно из средств, которое чаще всего назначают трихологи. Однако насколько безопасен препарат и можно ли им остановить алопецию в вашей ситуации, лучше узнать у врачей. Использовать его нужно осторожно, иногда миноксидил дает результат, но потом происходит обратное.

Перед тем как применять средства против выпадения волос, настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам и выяснить причину. Потому что нередки случаи, когда лечение в домашних условиях, наоборот, усугубляет ситуацию, что приводит к облысению. Чтобы вовремя и быстро остановить выпадение волос, нужно посетить терапевта, дерматолога, трихолога и сдать весь перечень анализов. Уже потом при необходимости и назначении получать аптечные препараты и процедуры против выпадения волос в косметологии.

О том, когда нужно обращаться к врачу при выпадении волос, можно прочитать здесь.