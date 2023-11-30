Как остановить выпадение волос
Zakon.kz предлагает разобраться, как остановить выпадение волос и что делать при облысении.
Если вы видите, что у вас выпадают волосы в количестве выше нормы или начинается облысение, рекомендуем в первую очередь обратиться к врачу-трихологу. Он специализируется на заболеваниях, связанных с волосами. Перед началом лечения врач выясняет причину выпадения волос.
С чем это связано
Зачастую выпадение волос связано со стрессами, нехваткой витаминов, неправильным питанием, наследственностью, заболеваниями, инфекцией и с ненадлежащим уходом за кожей головы. К примеру, у женщин может начаться выпадение после беременности, так как организм испытывает стресс, и количество витаминов резко снижается. А у мужчин нередки случаи, связанные с генетической наследственностью или из-за избытка тестостерона. Поэтому прежде чем применять средства, останавливающие выпадение волос, проконсультируйтесь с экспертами.
Как остановить выпадение волос
- Первым делом нужно подобрать уходовые средства в зависимости от типа кожи.
При выборе шампуня опирайтесь на количество растительных экстрактов и полезных микроэлементов. Многие шампуни масмаркета не дают такого эффекта в отличие от профессиональных и аптечных шампуней. Если вы нашли идеально подходящий для вас шампунь, его можно чередовать с другой фирмой, чтобы не было привыкания. Рекомендуем серьезно отнестись к выбору шампуня. Как отмечают трихологи, неправильно подобранный шампунь – одна из наиболее распространенных причин выпадения волос.
- Расчесывать волосы желательно деревянной расческой после высыхания волос.
- Разнообразьте питание, включающее витамины, останавливающие выпадение волос.
Сбалансированное питание для здоровых волос должнo состоять из продуктов, содержащиx железо, биотин, белок, омега-3 жирные кислоты. Среди них: фасоль, овощи, яйца, авокадо, орехи, лук, овсяные хлопья, лосось, тунец, морепродукты, зеленый чай и други,е.
- При алопеции нежелательны такие процедуры в салонах, как брашинг феном, завивка, наращивание, окрашивание. Также если у вас алопеция, рекомендуем подбирать бальзамы в аптеке.
Как остановить облысение у мужчин.
С помощью миноксидила можно остановить облысение у мужчин. При андрогенной алопеции это одно из средств, которое чаще всего назначают трихологи. Однако насколько безопасен препарат и можно ли им остановить алопецию в вашей ситуации, лучше узнать у врачей. Использовать его нужно осторожно, иногда миноксидил дает результат, но потом происходит обратное.
Перед тем как применять средства против выпадения волос, настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам и выяснить причину. Потому что нередки случаи, когда лечение в домашних условиях, наоборот, усугубляет ситуацию, что приводит к облысению. Чтобы вовремя и быстро остановить выпадение волос, нужно посетить терапевта, дерматолога, трихолога и сдать весь перечень анализов. Уже потом при необходимости и назначении получать аптечные препараты и процедуры против выпадения волос в косметологии.
О том, когда нужно обращаться к врачу при выпадении волос, можно прочитать здесь.
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