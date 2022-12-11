На юге от Алматы зафиксировали еще одно землетрясение
Фото: pixabay
11 декабря в 14:17 по местному времени зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 359 км на юг от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 декабря в 14:17 астанинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 359 км на юг от Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения 10.3.
- Магнитуда MPV 4.5.
- Глубина 5 км.
Сведений об ощутимости нет.
Ночью 11 декабря в 1:22 было зафиксировано землетрясение в 282 км на юг от Алматы.
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