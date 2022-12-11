Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На юге от Алматы зафиксировали еще одно землетрясение

На юге от Алматы зафиксировано еще одно землетрясение Фото: pixabay
11 декабря в 14:17 по местному времени зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 359 км на юг от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 декабря в 14:17 астанинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 359 км на юг от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения 10.3.
  • Магнитуда MPV 4.5.
  • Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости нет.

Ночью 11 декабря в 1:22 было зафиксировано землетрясение в 282 км на юг от Алматы.

Читайте также

Ремонт теплосетей в Экибастузе идет полным ходом

Гонконгский магнат приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве

Жителям Актау обещают подать горячую воду с завтрашнего дня

Мухит Турсынали
Алматинская область Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын скончался на улице Лос-Анджелеса
Сын Тины Тернер скончался на улице Лос-Анджелеса
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Астрологи рассказали, кому не удается избежать предательства 2023 году
Астрологи рассказали, кому не удастся избежать предательства в 2023 году
О мощных магнитных бурях перед новым годом рассказали астрономы
О мощных магнитных бурях перед новым годом рассказали астрономы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления