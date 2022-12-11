На юге от Алматы зафиксировали еще одно землетрясение

11 декабря в 14:17 по местному времени зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 359 км на юг от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 декабря в 14:17 астанинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 359 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.3.

Магнитуда MPV 4.5.

Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости нет.

Ночью 11 декабря в 1:22 было зафиксировано землетрясение в 282 км на юг от Алматы.