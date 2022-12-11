Биткоин за год подешевел на 65%
11 декабря 2021 года биткоин торговался за 49 тыс. долларов. Первое падение криптовалюты случилось 22 января 2022 года, тогда за биткоин просили 36 тыс. долларов.
После укрепления позиции 27 марта ($46 тыс.) с 4 апреля началось неконтролируемое падение. Тогда с начала апреля до середины мая биткоин подешевел почти на $20 тыс. и стал стоить около 27 тыс. долларов.
Еще один антирубеж криптовалюта преодолела в начале лета — 18 июня. Тогда она подешевела до 19 тыс. долларов.
6 ноября Биткоин смог укрепиться в районе 20 тыс. долларов США. Затем 21 ноября биткоин ненадолго достиг нового двухлетнего минимума и к полудню упал ниже 15,5 тыс. долларов.
С тех пор биткоин держится на уровне 16-17 тыс. долларов. Как говорилось выше, 11 декабря Bitcoin стоил $49 343, по состоянию на сегодняшний день он стоит $17 152. Самая популярная криптовалюта подешевела больше чем в два раза за год.
Ради приличия стоит сказать, что Bitcoin стоил и 19 тыс. долларов в конце 2020 года и смог подняться до 40 тыс. вечнозеленых к началу 2021 года.
Данные по курсу взяты из открытых источников.