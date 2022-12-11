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Биткоин за год подешевел на 65%

Биткоин за год подешевел на 65% Фото: pixabay
Самая популярная криптовалюта для инвестирования Bitcoin подешевела на более чем 65% за год. В начале года курс колебался в районе 50 тыс. долларов, по состоянию на 11 декабря криптовалюта стоит 17 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

11 декабря 2021 года биткоин торговался за 49 тыс. долларов. Первое падение криптовалюты случилось 22 января 2022 года, тогда за биткоин просили 36 тыс. долларов. 

После укрепления позиции 27 марта ($46 тыс.) с 4 апреля началось неконтролируемое падение. Тогда с начала апреля до середины мая биткоин подешевел почти на $20 тыс. и стал стоить около 27 тыс. долларов.

Еще один антирубеж криптовалюта преодолела в начале лета — 18 июня. Тогда она подешевела до 19 тыс. долларов. 

6 ноября Биткоин смог укрепиться в районе 20 тыс. долларов США. Затем 21 ноября биткоин ненадолго достиг нового двухлетнего минимума и к полудню упал ниже 15,5 тыс. долларов. 

С тех пор биткоин держится на уровне 16-17 тыс. долларов. Как говорилось выше, 11 декабря Bitcoin стоил $49 343, по состоянию на сегодняшний день он стоит $17 152. Самая популярная криптовалюта подешевела больше чем в два раза за год. 

Ради приличия стоит сказать, что Bitcoin стоил и 19 тыс. долларов в конце 2020 года и смог подняться до 40 тыс. вечнозеленых к началу 2021 года.

Данные по курсу взяты из открытых источников.

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