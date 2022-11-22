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Биткоин падает до новых минимумов

Биткойн Фото: pixabay
21 ноября биткоин ненадолго достиг нового двухлетнего минимума и к полудню упал ниже $15 500, сообщает Zakon.kz.

Крупный брокер цифровых активов Genesis предупредила, что ей, возможно, придется подать заявление о банкротстве, поскольку она борется за привлечение капитала, сообщило агентство Bloomberg.

Проблемы с ликвидностью обусловлены беспокойством криптовалютных инвесторов после краха FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Неподтвержденные разговоры в социальных сетях в выходные вызвали волнения и слухи о падении гиганта отрасли.

В среду компания приостановила вывод средств для своего подразделения крипто-кредитования Genesis Global Capital с капиталом $2,8 млрд. Компания объявила об аномальных запросах на снятие средств от клиентов, которые превышают ее текущую ликвидность.

Криптобиржа Gemini приостановила снятие средств с процентных счетов в связи с этими объявлениями, поскольку Genesis является кредитным партнером программы.

13 сентября автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" американский предприниматель Роберт Кийосаки предсказывал крупнейший в истории крах рынка и призвал успеть перевести активы в криптовалюту.

На состояние 22 ноября криптовалюта Bitcoin торгуется на уровне 15-16 тыс. долларов. Независимые эксперты ожидают падение криптовалюты до $5,000 в ближайшее время.

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