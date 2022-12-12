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В Минздраве РК сообщили о 148 новых случаях коронавируса

В Минздраве РК сообщили о 148 новых случаях коронавируса Фото: pixabay
В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 148 человек. Двумя днями ранее заболевших было 229 человек, один пациент погиб, сообщает Zakon.kz.

По данным министерства, на 12 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1855 человек (1662 КВИ+ и 193 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном уровне – 1592 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 9 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;
  • на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.

Ранее врачи дали прогноз по распространению CОVІD-19 в столице. По их данным, уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту.

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