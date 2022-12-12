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Президент поздравил теннисиста Алана Курмангалиева

Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисиста Алана Курмангалиева Фото: Instagram/ttfrk
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мастера спорта международного класса Алана Курмангалиева, завоевавшего титул чемпиона мира по настольному теннису в смешанном разряде, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мастера спорта международного класса Алана Курмангалиева, завоевавшего титул чемпиона мира по настольному теннису в смешанном разряде. 


"Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать совершенствовать спортивное мастерство, чтобы в престижных мировых турнирах получать награды самого высокого достоинства. Эта задача тебе по плечу! Трудись, борись и побеждай!" – говорится в телеграмме главы государства.

В Тунисе завершился юношеский Чемпионат мира по настольному теннису, который войдет в историю как самый успешный на данный момент для Казахстана. 15-летний карагандинец Алан Курмангалиев после "золота" в смешанном парном разряде вместе завоевал "бронзу" в личном зачете. 

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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