12 декабря в Караганде возникли проблемы с отоплением. При обходе тепловых сетей бригадой ТОО "Теплотранзит Караганда" выявлена сверхнормативная утечка через сальниковый компенсатор в районе второго автопарка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в "Теплотранзите Караганды", из-за сложных погодных условий и критически низких температур наружного воздуха данную работу было невозможно выполнить. В настоящее время проводятся ремонтные работы, неисправный участок отключен.

"Потребители подключены к магистральной сети М3. Жители районов Восток 5, Голубые Пруды, Юго-Восток, Федоровка и части нового города, подключенные к данной тепловой сети, вошли в зону ухудшенного режима теплоснабжения. Рабочая бригада ТОО "Теплотранзит Караганда" работает в усиленном режиме". Пресс-служба "Теплотранзит Караганда"

Как отметили в компании, после устранения дефектов гидравлический режим будет восстановлен, температура в квартирах в ближайшее время придет в норму.

Коммунальная авария в Экибастузе началась ночью 27 ноября, тогда отключили подачу тепла и горячей воды. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. А уже 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.

7 декабря тепло было подано во все дома. В ремонтно-восстановительных работах был задействован 851 человек.

