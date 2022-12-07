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ЧП в Экибастузе: тепло подано во все дома

ЧП в Экибастузе: Тепло подано во все пострадавшие дома Фото: primeminister.kz
В оперативном штабе по восстановлению теплоснабжения в Экибастузе заявили, что по состоянию на 08:00 7 декабря тепло подано во все пострадавшие дома, сообщает Zakon.kz.

Как отметил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, параметры сетевой воды составляют 83 градуса прямой и 56 градусов обратной сетевой воды при давлении 8,8 кг/см2.

"Энергоисточник работает в штатном режиме. Экибастузская ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия для нормализации обстановки с отоплением в городе. Но, к сожалению, разбалансированность гидравлического режима, произошедшего в результате событий последних дней, в том числе несанкционированные сливы теплоносителя потребителями и КСК, усложняют эту работу".Роман Скляр

Он выразил жителям благодарность за терпение и отметил, что совместными усилиями в ближайшие 2-3 дня ситуация с подачей тепла будет полностью нормализована.

В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.

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