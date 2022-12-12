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В Петропавловске прорвало трубу с холодной водой

Петропавловск Фото: скриншот видео
12 декабря ночью произошел прорыв трубы холодного водоснабжения Д800 мм по ул. 314 Стрелковой дивизии в Петропавловске. Об этом написал аким Петропавловска Руслан Анбаев на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Аким отметил, что место прорыва уже обнаружили. 

"Сейчас ТОО "Кызылжар су" работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники временно перекрыли въезд в город со стороны о. Пестрое. Давление водоснабжения по городу восстанавливается. За исключением микрорайона Береке и поселка Рабочий", – сообщил Руслан Анбаев. 

Специалисты предпринимают действия для повышения давления в этих районах. До полного восстановления работы трубопровода жителям будут привозить воду. Аким заявил, что держит вопрос на личном контроле. 


1 декабря в Петропавловске произошел прорыв водопровода. В результате затопило улицы, сотни жителей остались без водоснабжения. Пострадали жители 15 многоэтажек, а также социальные объекты. Давление в трубах пришлось снизить по всему городу.

6 ноября в Петропавловске после снегопада уже случалось повреждение водопровода. Временно была отключена подача воды в 14 домах, понизилось давление по городу.

В Петропавловске незадолго до прорыва водопровода был произведен ремонт трубы. Авария произошла на новом оборудовании. 

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