В Петропавловске прорвало трубу с холодной водой
Аким отметил, что место прорыва уже обнаружили.
"Сейчас ТОО "Кызылжар су" работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники временно перекрыли въезд в город со стороны о. Пестрое. Давление водоснабжения по городу восстанавливается. За исключением микрорайона Береке и поселка Рабочий", – сообщил Руслан Анбаев.
Специалисты предпринимают действия для повышения давления в этих районах. До полного восстановления работы трубопровода жителям будут привозить воду. Аким заявил, что держит вопрос на личном контроле.
1 декабря в Петропавловске произошел прорыв водопровода. В результате затопило улицы, сотни жителей остались без водоснабжения. Пострадали жители 15 многоэтажек, а также социальные объекты. Давление в трубах пришлось снизить по всему городу.
6 ноября в Петропавловске после снегопада уже случалось повреждение водопровода. Временно была отключена подача воды в 14 домах, понизилось давление по городу.
В Петропавловске незадолго до прорыва водопровода был произведен ремонт трубы. Авария произошла на новом оборудовании.