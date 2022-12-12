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Токаев: Нельзя воспринимать каждый комментарий "диванного эксперта"

критика, эксперты, народ Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства 12 декабря отметил, что внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, которые имеют мало общего с реальностью, сообщает Zakon.kz.

К примеру, правоохранительные органы быстро и четко реагируют на незначительные административные проступки, растиражированные в СМИ и социальных сетях.  

"Конечно, социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Но это далеко не единственный формат взаимодействия. Его нельзя абсолютизировать, поскольку он охватывает лишь небольшую часть нашего общества. Самим сотрудникам министерств, акиматов, и аппарата Правительства не советую увлекаться путешествиями в виртуальном мире, потому что наказания будете получать в реальном мире". Касым-Жомарт Токаев

По мнению главы государства, виртуальный мир тем опасен, что порождает иллюзии и заблуждения. 

"Нельзя воспринимать каждый комментарий "диванного эксперта" как всенародную поддержку или, наоборот как всеобщее порицание и осуждения. Необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения, эффективно решать непосредственные проблемы граждан", - сказал президент.

 

Миллионы казахстанцев ежедневно спокойно и на совесть выполняют свою работу, трудятся во благо Родины – учат детей и студентов, лечат пациентов, строят дома, выращивают хлеб, убирают улицы и парки, добавил Токаев. 

"Большинство из них далеки от политики и хайпа социальных сетей. Вот они – и главная опора нашей страны. Поэтому именно такие люди в первую очередь должны ощущать реальную поддержку «слышащего государства", - сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. 

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