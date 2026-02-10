#Казахстан в сравнении
Состав Конституционной комиссии уникален и в нем нет зарубежных экспертов – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:27 Фото: akorda.kz
На расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан вступил в период глубокой трансформации, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сейчас осуществляются масштабные преобразования, которые повлияют на судьбу всей страны.

"На заседании Национального курултая в Кызылорде мною были изложены основные аспекты конституционной реформы. Широкая дискуссия в обществе по этому вопросу началась не вчера, а идет уже на протяжении полугода. Для систематизации всех предложений была создана Конституционная комиссия в числе 130 человек. Состав Комиссии стал беспрецедентным для нашей страны по своему охвату и профессионализму. Кроме того, среди членов данной Комиссии нет зарубежных экспертов".Касым-Жомарт Токаев

Также он уточнил, что с начала октября 2025 года все граждане могли высказать свое мнение посредством государственных цифровых платформ eGov и eOtinish, на которые поступило несколько тысяч обращений.

"Комиссия детально рассмотрела и обобщила все предложения и внесла ряд поправок. Важно, что работа Комиссии была предельно открытой. Никогда прежде в нашей стране реформы не обсуждались столь всесторонне и не получали такого широкого освещения в прямом эфире. Можно сказать, что в условиях "слышащего государства", широкого использования цифровых платформ, эффективной обратной связи с гражданами работа по подготовке конституционной реформы приобрела поистине общенациональный характер. Это ярко подтверждает следование принципам Справедливого Казахстана".Касым-Жомарт Токаев
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
