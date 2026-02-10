Состав Конституционной комиссии уникален и в нем нет зарубежных экспертов – Токаев

На расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан вступил в период глубокой трансформации, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сейчас осуществляются масштабные преобразования, которые повлияют на судьбу всей страны.

"На заседании Национального курултая в Кызылорде мною были изложены основные аспекты конституционной реформы. Широкая дискуссия в обществе по этому вопросу началась не вчера, а идет уже на протяжении полугода. Для систематизации всех предложений была создана Конституционная комиссия в числе 130 человек. Состав Комиссии стал беспрецедентным для нашей страны по своему охвату и профессионализму. Кроме того, среди членов данной Комиссии нет зарубежных экспертов". Касым-Жомарт Токаев

Также он уточнил, что с начала октября 2025 года все граждане могли высказать свое мнение посредством государственных цифровых платформ eGov и eOtinish, на которые поступило несколько тысяч обращений.