Новый аким Астаны заявил, что в городе много важных вопросов

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал в кулуарах расширенного заседания правительства, какими вопросами займется на новом посту, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам нового акима столицы, в городе много важных проблем. К примеру, проект LRT, который он пообещал достроить в течение двух-трех лет, вопросы газификации.

"Это и вопросы объектов жизнеобеспечения – сегодня глава государства начал с этого. Готовность к отопительному сезону, каким будет следующий год. Есть вопросы завершения строительства ТЭЦ-3, газовые станции строятся, есть вопросы сетей, вчера только вы видели по Мангилик ел была авария. К сожалению, коммунальные службы сами ее допустили, велись ремонтные работы и были допущены ошибки. Вопросы дольщиков, 47 тыс. человек стоят в очереди на жилье в городе, половина из них – многодетные семьи". Аким Астаны Женис Касымбек

Журналисты также поинтересовались у акима, рад ли он своему назначению и переезду в Астану.

"Что значит рады. Есть назначение, я буду работать. Это высокое доверие главы государства. Приложу все усилия, знания, опыт, чтобы оправдать доверие. Плюс есть определенные ожидания у жителей и гостей столицы. Вопросов много, правительство поддерживает, глава государства на особом контроле держит ситуацию в городе. Поэтому я надеюсь, что многие вопросы будут решены". Женис Касымбек

8 декабря 2022 года Женис Касымбек был назначен акимом Астаны.