Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Новый аким Астаны заявил, что в городе много важных вопросов

Касымбек рассказал, чем займется в новой должности Фото: primeminister.kz
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал в кулуарах расширенного заседания правительства, какими вопросами займется на новом посту, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам нового акима столицы, в городе много важных проблем. К примеру, проект LRT, который он пообещал достроить в течение двух-трех лет, вопросы газификации.

"Это и вопросы объектов жизнеобеспечения – сегодня глава государства начал с этого. Готовность к отопительному сезону, каким будет следующий год. Есть вопросы завершения строительства ТЭЦ-3, газовые станции строятся, есть вопросы сетей, вчера только вы видели по Мангилик ел была авария. К сожалению, коммунальные службы сами ее допустили, велись ремонтные работы и были допущены ошибки. Вопросы дольщиков, 47 тыс. человек стоят в очереди на жилье в городе, половина  из них – многодетные семьи".Аким Астаны Женис Касымбек

Журналисты также поинтересовались у акима, рад ли он своему назначению и переезду в Астану.

"Что значит рады. Есть назначение, я буду работать. Это высокое доверие главы государства. Приложу все усилия, знания, опыт, чтобы оправдать доверие. Плюс есть определенные ожидания у жителей и гостей столицы. Вопросов много, правительство поддерживает, глава государства на особом контроле держит ситуацию в городе. Поэтому я надеюсь, что многие вопросы будут решены".Женис Касымбек

8 декабря 2022 года Женис Касымбек был назначен акимом Астаны.

Читайте также

Даниал Ахметов о должности акима ВКО: Вы устали от жизни? И я не устал

Досаев: 13 млрд тенге нужно на реконструкцию здания акимата Алматы

В Алматы будут развивать высокотехнологичные и чистые производства – Ерболат Досаев

Тамила Языкова
Астана Касымбек Женис Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
Стала чемпионкой мира по боксу
Казахстанка Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу
В МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане
В МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане
Сын скончался на улице Лос-Анджелеса
Сын Тины Тернер скончался на улице Лос-Анджелеса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления