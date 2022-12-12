Токаев заявил, что власти на местах саботируют политику президента

Касым-Жомарт Токаев 12 декабря на расширенном заседании правительства сказал, что нужно организовать системную работу с массивом поступающих обращений, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, только в этом году в госорганы поступило свыше полутора миллиона обращений с конкретными проблемами и чаяниями людей.

В Казахстане для упрощения подачи обращений в государственные органы запущена система E-Otinish.

По словам Касым-Жомарта Токаева, как показывает анализ, граждане вынуждены писать в Администрацию президента, не находя ответы на свои вопросы.

"Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику президента. Поэтому все госорганы должны работать с обращениями с особой ответственностью. Реализация концепции "Слышащего государства" должна четко следовать в фарватере изначально обозначенных приоритетов". Касым-Жомарт Токаев

В первую очередь, это налаживание системной связи между государством и обществом. Государство должно решать системные проблемы, реагировать на сигналы эффективно. Многие люди используют потенциал социальных сетей в угоду своих личных интересов.

"К сожалению, государственные органы ведутся на это, что зачастую приводит к нерациональному использованию имеющихся ресурсов. При этом не решаются залежавшиеся проблемы", – сказал глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев раскритиковал правительство за упущения с ценами на продукты.



