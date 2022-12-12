Григорий Лепс возместил ущерб пострадавшему в драке россиянину

Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке петербуржцу и принес свои извинения, дело прекратят, сообщает Zakon.kz.

12 декабря пострадавший от Григория Лепса возле бара на Московском проспекте мужчина должен был участвовать в процедуре опознания певца, однако он отказался. По данным "Фонтанки", адвокаты сторон договорились о примирении.

О драке Лепса с гостем бара в Санкт-Петербурге стало известно 4 декабря. Охранник музыканта ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист.



Адвокат посетителя бара Евгений Хейфец заявил, что в заведении Лепс потребовал у его клиента, чтобы тот сыграл с ним в нарды на крупную сумму – 10 тыс. долларов. Получив отказ, музыкант якобы ударил мужчину кулаком в лицо, после чего они отправились выяснять отношения на улице. Отмечалось, что гостю заведения диагностировали перелом носа со смещением. Он обратился в полицию.