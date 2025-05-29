Григорий Лепс высказался о возможном уходе со сцены
Фото: Instagram/gvleps
Российский певец Григорий Лепс поделился планами относительно своей карьеры, сообщает Zakon.kz.
Артист выложил фрагмент интервью программе "Честное слово". На видео Лепс обсуждает с телеведущим Юрием Николаевым старт своей творческой деятельности.
Ролик он сопроводил комментарием-воспоминанием:
"2001 год. Два аншлаговых концерта в ГЦКЗ "Россия". Я начинал работать на больших площадках, когда мне было уже 39-40 лет. Обычно артисты в этом возрасте уже на закате своей музыкальной карьеры или на ее пике... Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что нескоро закончу".
В личной жизни Григория Лепса все так же благополучно, как и в делах. Ранее он порадовал поклонников новой публикацией с 19-летней невестой.
Между тем в семье певицы Валерии, по мнению музыкальных критиков, происходят какие-то творческие разногласия. Ведь в феврале 2025-го Иосиф Пригожин заявлял, что его супруга "рассматривает возможность завершения певческой карьеры и гастролей" в ближайшие три года. Сама же звезда пока не торопится покидать преданных слушателей.
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