В Алматы на стенах новой школы появились трещины

Директор школы-гимназии №202 в микрорайоне "Мамыр" Болат Жанайханулы считает, что в учебном заведении оседает фундамент здания, так как на стенах новой школы появились трещины, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеканалу "Астана" он рассказал, что это не единственная проблема в новом здании.

На такое большое сооружение должна быть предоставлена гарантия 2 года. А у нас только один год. Пожарная сигнализация не установлена, ее просто нет по проекту, а в пожарном гидранте, расположенном в школе, нет воды. Не дай Бог, пожар, мы окажемся бессильны. Болат Жанайханулы

Подрядчик заверяет, что вопрос с окнами, к примеру, решаем – достаточно разобраться с резиновыми уплотнителями. Но по остальным вопросам компания приступит к ремонту лишь после итогов экспертизы.



Я сейчас пообещал отправить людей-ремонтников подтянуть окна. У нас все-таки то жарко, то холодно – климатические условия. Поэтому резина сама то уплотняется, то изнашивается само по себе. Но хотя от компании 3 года гарантии прошло. Мы смотрели, вызывали всегда нас. Где-то мы всегда к школе, мы сколько школ построили. Директор компании-подрядчика Кайрат Сандыкбаев

3 декабря на заседании правительства принят национальный проект "Комфортная школа", разработанный по поручению главы государства. Согласно ему, школы будут строиться по новым единым стандартам как на селе, так и в городе.