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Несколько микрорайонов остаются без воды после прорыва трубы в Петропавловске

Два микрорайона остаются без воды в Петропавловске после прорыва трубы Фото: pixabay
В Петропавловске несколько микрорайонов все еще остаются без воды после аварии на водоводе, произошедшей ночью 12 декабря, сообщает Zakon.kz.

Прорыв трубы на въезде еще не устранили, информирует 24.kz

В ту ночь подтопило 6 дворов и торговые склады. Дома находятся при въезде в город возле моста. Водовод расположен выше. Когда трубу прорвало, поток хлынул вниз.

Жители пострадавших частных территорий рассказали, что около 4:00 бросились спасать собак от прибывавшей воды. Без резиновых сапог сейчас за порог не выйти. Люди говорят, что в погребах поплыли соленья и картошка.

С ноября авария стала третьей на водоводах города. Все они относительно новые. На участке, где случился прорыв, трубу меняли в 2009 году, что считается совсем маленьким сроком.

Миллионы бюджетных средств потрачены, но предъявлять претензии уже некому. По словам исполнительного директора водоснабжающего предприятия Армана Саутова, фирмы уже не существует. 

Повреждение планируют устранить в течение суток.

Портал Петропавловск.News пишет, что две из трех труб, оставивших Петропавловск без воды, ремонтировал один и тот же подрядчик. 

Ранее водопровод прорвало в Петропавловске 1 декабря. В результате затопило улицы, сотни жителей остались без водоснабжения. Пострадали жители 15 многоэтажек, а также социальные объекты. Давление в трубах пришлось снизить по всему городу.

6 ноября в Петропавловске повреждение водопровода вызвал снегопад. В результате, подачу воды в 14 домах временно отключали, понизилось давление по городу.

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